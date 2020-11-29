Testlerin doğruluk oranı yüzde 91’miş!

Sağlık Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bütçe sunumunda, doğruluk oranı düşük olduğu için aylardır güvenilirliği tartışılan Covid-19 testleri ile ilgili iddialı açıklamalar yer aldı.





Sunumun “Covid-19 ile Mücadele” başlıklı bölümünde kalite kontrol programı kapsamında 5 bin 500 adet Covid-19 test sonucunun incelendiği belirtildi. Analiz sonuçlarına göre ise Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarının sonuçları doğru raporlama oranları, “Negatif örnekler için yüzde 97, pozitif örnekler için yüzde 90, toplamda ise yüzde 91’dir” denildi.









SENEGAL VAR AMA TÜRKİYE YOK





“Covid-19 test sonuçlarının doğruluk oranı Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı gibi yüzde 91 seviyelerinde değil. Belirtilen rakamlar gerçekle uyuşmuyor” diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:





“PCR testlerinin ne kadar güvenilir olduğuna dair bir veri olmadığı gibi doğruluk oranı da yüzde 40 seviyelerinde. Sağlık Bakanlığı Covid-19 kitlerini sadece bir şirketten alıyor. Rekabet koşulları sağlanmış olsa test kitlerinin kalite kontrolleri de olurdu ve o zaman gerçek doğruluk oranları ortaya çıkardı. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün referans laboratuvarları listesi var bu listede Senegal var ama Türkiye yok. Türkiye böyle bir sisteme girmekten çekindi çünkü listeye girdiğinde test numuneleri göndermesi gerekecekti ve testlerin doğruluğuna dair gerçek sonuçlar ortaya çıkacaktı. Bakanlık bunu yapmak istemedi. Ülkemizde kullanılan PCR testleri uluslararası standartları da karşılamıyor, yani uluslararası belgeleri yok.”