Tetikçi Eray Özyağcı'nın ifadesi ortaya çıktı: Neler anlattı?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Eray Özyağcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcı vekilince ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.







Özyağcı, hakimlikteki sorgusunun ardından, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.







"DEMİRBAŞ'I TANIMIYORUM"

3 savcı tarafından sorgulandığı öğrenilen Özyağcı’nın ifadesinin detayları ortaya çıktı. T24’ün edindiği bilgiye göre Özyağcı ifadesinde, dosya kapsamında tutuklanan ve kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrasında kendisini kaçırmakla suçlanan Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını öne sürdü. Kendisine yöneltilen soruların birçoğunu geçiştiren Özyağcı, yaklaşık 38 gün süren kaçış sürecine ilişkin bilgi vermedi. Kendisini kimlerin götürdüğünü, nasıl ve kimler tarafından saklandığını anlatmadı.





"AMACIM AYAKLARINA SIKMAKTI"

Edinilen bilgiye göre Özyağcı sorgusunda, “Sinan ile birkaç defa telefonla görüştük. Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil, ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum, ölünün arkasından konuşulmaz” ifadelerini kullandı.





İFADELER ÇELİŞTİ

İfadesinde kendisini Ankara’ya getiren özel harekatçı polisleri Doğukan Çep’in ayarladığını söylediği öğrenilen Özyağcı’nın, Çep ve polislerin ifadesiyle çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi.





NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.





CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 19 kişi tutuklanmıştı.





YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.