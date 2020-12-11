Üstün: Tetikçinin eline silahı kim verdi?

Evine silahlı saldırıda bulunulan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "Ülkemizi ve yaşadığımız şehirleri çetelere teslim etmemeye kararlıyız." dedi.





Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, 8 Aralık Salı günü ailesiyle birlikte Ankara'da olduğu sırada Sakarya'daki evine silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.





TETİKÇİNİN ELİNE SİLAHI İLİŞTİREN KİM?





Ayhan Sefer Üstün bugün yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Şüpheli S.A, 9 Aralık tarihinde tutuklanmıştır. Hanemize saldıran, geçmişi sabıkalı ve sırada infazı olan tetikçinin en ağır cezayı alması için davamızın kararlılıkla takipçisi olacağız. Ülkemizi çetelere teslim etmemeye kararlıyız. Hukuk dışı güçler ve eylemleri bizi duruşumuzdan bir milim geriletemez."





Tetikçinin arkasında kim ya da kimler olduğunu ortaya çıkarılmasını isteyen Üstün, "Şimdi sıra tetikçinin eline o silahı iliştirenlerde olacaktır. Bu konuda da ısrarlı takibimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.





Ayhan Sefer Üstün, 27 Eylül 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ederek, Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi'nin kuruluşunda görev almıştı.