Samanyolu Haber /Gündem / Tetikçiyi taşıyan araç Ülkü Ocakları’na ait çıktı /09 Mayıs 2024 13:41

Tetikçiyi taşıyan araç Ülkü Ocakları’na ait çıktı

Sinan Ateş cinayeti tetikçisini kaçırmak için kullanılan aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından programlarda kullanıldığı ortaya çıktı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dikkat çekici bir ayrıntı iddiası gündeme geldi. Tetikçiyi İstanbul’a kaçırmakta kullanılan çakarlı Audi marka aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne ait araçlardan birisi olduğu iddia edildi.

İDDİANAMEDE PLAKASI VERİLMEMİŞTİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden “Audi marka” olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın görüntüsü ortaya çıktı.

ARACI ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI KULLANIYOR

Aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın katıldığı programlarda ve genel merkez önünde park haline dururken fotoğrafı ortaya çıktı. Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın katıldığı bir programda bu aracın yer aldığı fotoyu paylaşarak, “Sadece soruyorum: Bu plaka o plaka mı? ” sorusunu yöneltti.
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