Tetikçiyi taşıyan araç Ülkü Ocakları’na ait çıktı

Bold Medya'da yer alan habere göre eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dikkat çekici bir ayrıntı iddiası gündeme geldi. Tetikçiyi İstanbul’a kaçırmakta kullanılan çakarlı Audi marka aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne ait araçlardan birisi olduğu iddia edildi.





Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden “Audi marka” olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın görüntüsü ortaya çıktı.





Aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın katıldığı programlarda ve genel merkez önünde park haline dururken fotoğrafı ortaya çıktı. Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın katıldığı bir programda bu aracın yer aldığı fotoyu paylaşarak, “Sadece soruyorum: Bu plaka o plaka mı? ” sorusunu yöneltti.