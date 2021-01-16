Samanyolu Haber /Gündem / Tevhid-Selam Kudüs Ordusu davasında skandal karar /16 Ocak 2021 11:07

Tevhid-Selam Kudüs Ordusu davasında skandal karar

Gazeteci Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin arkasındaki örgüt olan Tevhid-Selam Kudüs Ordusu üyesi olmaktan yargılanan ve kırmızı bültenle aranan üç sanığın beraatine karar verildi.

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Üç sanığın, mahkemenin “tutuklanmama güvencesi” vermesinin ardından Türkiye’ye geldikleri, savunma yaptıktan sonra da beraat ettirildikleri ortaya çıktı. Alican Uludağ'ın haberine göre, Mahkeme, beraat kararında sanıkların 2000’den önce İran’a gitmesini “28 Şubat döneminde kendilerini güvende hissetmedikleri” gerekçesiyle açıkladı.

Mumcu cinayetinden yıllar sonra yapılan operasyonlarda yakalanan Ferhan Özmen, Nejdet Yüksel ve Rüştü Aytufan 2005’te idam cezasına çarptırıldı. Daha sonra cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Süreç içerisinde ise bazı sanıklar hakkında Tevhid-Selam Kudüs Ordusu'na üye olmaktan yeni davalar açıldı. 18 Aralık 2008’de Ahmet Cansız, Selahattin Eş, Ali Akbulut, Aydın Koral hakkında dava açıldı. Sanıklar için önce yakalama kararı, ardından ise kırmızı bülten çıkarıldı. Dava yıllar sürdü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Eş, Akbulut, Koral ve Cansız hakkındaki yakalama kararını “savunmalarını” yapmaları amacıyla kaldırıldı. Cansız dışındaki üç sanık, geçen yıl içerisinde Türkiye’ye geldi ve savunma yaptı, iddiaları reddetti. 8 Aralık 2020’de karar çıktı.

Mahkeme, Eş, Akbulut ve Koral’ın beratine karar verdi. Kararda, “Sanıkların 28 Şubat süreci ile birlikte kendilerini güvende hissetmediklerini düşünerek İran’a gittikleri” savunuldu. Davada yargılanan bir diğer sanık ise Oğuz Demir. Mumcu’nun aracına bombayı yerleştiren isim olan Demir, o tarihten bu yana firari. Mahkeme, Demir ile firari Cansız’ın dosyasının ise ayrılmasına karar verdi. Demir’in davası, 5 Mayıs 2021’de.
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