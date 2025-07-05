Texas’ta sel felaketi! 13 ölü, 20 çocuk kayıp





20 ÇOCUK KAYIP

Bölgede sel uyarılarının sürdüğünü belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. En büyük kaygılardan biri ise Hill County bölgesindeki Camp Mystic adlı kız çocuklarına özel yaz kampında yaşanıyor. Kamp sırasında sele kapıldığı bildirilen 20 çocuktan henüz haber alınamadı. Yetkililer, çocukların kayıp olarak değerlendirildiğini, ancak ulaşılamayan konumlarda, örneğin ağaçların üzerinde veya yüksek bölgelerde olabileceklerini belirtti.





ABD’nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 13 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin orta kesiminde bulunan Kerr County'de sel baskınlarının ardından çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kerr County Şerifi Larry Leitha, yaptığı açıklamada, “Şu anda tespit edemediğimiz kişiler var. Bu süreç günler sürebilir.” ifadelerini kullandı.Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 drone ve 500’ü aşkın personelin katıldığını açıkladı. Texas Ulusal Muhafızları da sosyal medya üzerinden çalışmalara aktif şekilde destek verdiklerini duyurdu. Özellikle Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu birçok bölge sular altında kaldı; taşkınların ani ve güçlü etkisi hem yerleşim yerlerini hem de kamp alanlarını vurdu.Texas Valisi Gregg Abbott, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yıkıcı sellerle mücadelede tüm devlet kaynaklarının seferber edildiğini söyledi. Öte yandan, önceki gün New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada da 3 kişi hayatını kaybetmişti.