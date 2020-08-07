Teyakkuza geçecek kadar hızlı artıyor

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 1.185 kişiye Covid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.





Toplam vak'a sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 olurken; 1.028 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu.







"VAK'ALAR ARTIYOR, TEYAKKUZ HÂLİNDE OLMALIYIZ"



