Teyakkuza geçecek kadar hızlı artıyor

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 1.185 kişiye Covid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vak'a sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 olurken; 1.028 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu.
"VAK'ALAR ARTIYOR, TEYAKKUZ HÂLİNDE OLMALIYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şahsi Twitter hesabında, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vak'a sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz hâlinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." dedi.