Samanyolu Haber /Dünya / Tezkere geçti, Trablus'un son açık havalimanı kapandı /03 Ocak 2020 12:32

Tezkere geçti, Trablus'un son açık havalimanı kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tezkereye onay vermesi ve kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından kısa süre sonra Libya'nın başşehri Trablus'ta çalışan son havalimanı Mitiga'da roket atışları sebebiyle uçuşları durdurdu.

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Reuters'a konuşan bir yetkili uçuşların durdurulma kararının arkasında havalimanı yakınlarına düşen roketler olduğunu ifade etti.

Mitiga Havalimanı geçen yıllarda birçok kez hava saldırıları sebebiyle açılıp kapatıldı. Trablus'un ana havalimanı 2014'de çatışma sırasında kullanılmaz hale gelmişti.

UÇUŞLAR BU HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLİYORDU

Geçmişte havalimanının kapalı olduğu dönemde uçaklar başşehir Trablus'un yaklaşık 200 kilometre uzağındaki Misrata Havalimanı'na yönlendiriliyordu.

Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu, kısa süre önce Trablus'a giden yolları kontrolü altına aldığını açıkladı. 

Hafter'in ordusu uzun süredir Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.
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