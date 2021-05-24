Samanyolu Haber /Spor / TFF 1.Lig'e yükselme finalinde dev eşleşme /24 Mayıs 2021 22:40

TFF 1.Lig'e yükselme finalinde dev eşleşme

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final maçı Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanacak. Coğrafi olarak da komşu olan iki şehir arasında uzun süreli bir rekabet bulunuyor.

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Kırşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Sakaryaspor, 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor'un rakibi oldu.

TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Kocaelispor'un play-off finalindeki rakibi Sakaryaspor oldu.

0-0'ın rövanşında Kırşehir Belediyespor'u ağırlayan Sakaryaspor rakibini 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Fatih Aydın (2), Burak Öksüz, Berk İsmail Ünsal ve Hakan Aslantaş kaydetti. Kırşehir Belediyespor'un tek golü ise Volkan Altınsoy'dan geldi.

Kocaelispor ile Sakaryaspor'un oynayacağı final karşılaşmasında kazanan takım gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Final karşılaşması 28 Mayıs Cuma günü oynanacak.
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