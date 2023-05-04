Samanyolu Haber /Spor / TFF, Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev vermeyecek! /04 Mayıs 2023 00:36

TFF, Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev vermeyecek!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Altınordu-Bandırmaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceği duyuruldu.

SHABER3.COM

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu ile Bandırmaspor karşılaştı. Mücadele 3-3 sona erirken, TFF'den karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili açıklama yapıldı.

TFF, karşılaşmanın ardından VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabakayı yöneten Ali Palabıyık'a "performans yetersizliği" nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerIendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TFF, Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev vermeyecek! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:34:53