TFF, Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev vermeyecek!

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu ile Bandırmaspor karşılaştı. Mücadele 3-3 sona erirken, TFF'den karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili açıklama yapıldı.



TFF, karşılaşmanın ardından VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabakayı yöneten Ali Palabıyık'a "performans yetersizliği" nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerIendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."