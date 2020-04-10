TFF Başkan Vekili'nden lig açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı konusunda kritik açıklamalar yaptı.







Yayıncı kuruluşun canlı yayınına bağlanan Yardımcı, UEFA’nın liglerin bitirilmesini istediğini belirtti. Verilecek kararın 21 Nisan’da netleşeceğini söyleyen Yardımcı, “Liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. İşte Yardımcı’nın açıklamalarından satır başları;





“Zamanımızı evde geçiriyoruz. Zamanımız-hayatımız sadeleşti. Çocuklarla birlikteyiz, yeni bir düzen. Sonuçta bu zorunluluk. Bu günler de bitecek diye inanıyoruz. Normal hayatımıza dönmeyi ümit ediyoruz.”





“UEFA, en son 1 Nisan’da, 55 federasyonun genel sekreteriyle bilgilendirme toplantısı yaptı. Biz de yönetim kurulu olarak bu kararları onayladık. Çalışma grupları kuruldu, bu gruplar gelişmeleri gün be gün takip ediyorlar.”





“UEFA’NIN İSTEDİĞİ LİGLERİN BİTİRİLMESİ”





“Belçika bir duyuru yapmıştı, liglerin tesciliyle ilgili. Fakat bu kararı 24 Nisan’a ötelediler. UEFA Yönetim Kurulu’nun 23 Nisan’daki durumuna göre kararı gözden geçirecekler. İnsan sağlığı çok önemli. UEFA, devletlerin vereceği kararlara göre hareket etmek zorunda. UEFA’nın istediği, tam bir dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi.”





“21 NİSAN İTİBARİYLE…”





“Bu ay içerisindeki gelişmelere göre tekrardan değerlendirme yapılacak. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Her ligin farklı dinamiği var. Bazı liglerin 12 maçı, bazılarının bizdeki gibi 8 maçı var. Bazılarında da play-off sistemi. Dolayısıyla bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor UEFA. ”





“KULÜPLERİN DAHA BÜYÜK HASAR ALMAMASI İÇİN…”





“Liglerin kendi problemleri ve finansal konular da var. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor. Kombine bilet satışları var, maç günü gelirleri var. Kulüplerin daha da büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Burada finansal konular da var. Liglerin kendi problemleri de var. Bazı liglerin yayıncı kuruluştan beklentileri var. Yayıncı kuruluş problemleri var.”





“FUTBOLUN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK KRİZ”





“Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni etkileyeceği için UEFA, ‘Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir.’ kararını verebilir. Futbolun şu ana kadar gördüğü en büyük kriz bu. Süreci çok yakın şekilde takip ediyoruz. Başta Spor Bakanımız ve Bilim Kurulu’nun verdiği kararlar doğrultusunda biz de karar alıyoruz, onların telkinleriyle.”





“HAZİRAN BAŞINI SÖYLEDİK AMA…”





“Biz de liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek.”





“EN ŞANSLI LİGLERDEN BİRİYİZ”





“Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 tane de kupada ihtiyacımız var. 2 yarı final, 1 final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa’daki en şanslı liglerden biriyiz. Bu gelişmeleri tekrardan ele alacağız, gelişmeleri paylaşacağız.”





“Önce şu gemiyi sağsalim bir limana ulaştıralım sonra oturup hasar tespiti yapılacak. Kulüplerimizin içinde bulunduğu durum ortaya çıkacak. Bunun içerisinde tabii yayıncı kuruluş, beIN SPORTS da dahil. Beraber, bir dayanışma içinde, en makul, en adil çözüm olacağına inanıyorum.”





“Kulüplerimize yardımcı olma noktasında her zaman beraberiz. Kulüplerimiz var olduğu sürece biz varız. Kulüplerimizin devamlılığını sağlamamız lazım. Her kulüp, kendi futbolcularıyla yaptığı anlaşmalardan sorumludur.”