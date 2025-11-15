TFF Başkanı açıkladı: Bahis soruşturması bir ay içinde bitecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözcü gazetesine bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, temiz futbol için kararlı olduğu belirtirken, kulüplere yaptıkları çağrıyı hatırlattı. Hacıosmanoğlu “Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık, onlara da ‘siz kendi önünüzü temizleyin’ dedik. Bizim işimiz 1 ayda biter” diye konuştu.



Çok sayıda futbolcunun bahis işine karıştığını ve ertelenen maçlar olduğunun hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu, “Onunla ilgili kulüplerle konuşuyoruz, planlama yapıyoruz, ilgili kurumlar kendi mecralar adil, adaletli bir şekilde uygulama yapıyorlar” dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF’den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282, Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildi. Disipline gönderilen 102 oyuncu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.