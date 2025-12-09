TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Türk futbolunda panik havası esiyor!'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda yürütülen şike ve bahis soruşturmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Riva’daki basın toplantısında konuşan Hacıosmanoğlu, geçmişte futbolun sorunlarının “örtbas edildiğini” belirterek mevcut operasyonlar derinleştikçe “Türk futbol ailesinde panik havası oluştuğunu” söyledi.





Hacıosmanoğlu, soruşturmaya yönelik olası engellemelere karşı “taviz vermeden görevi bırakabilecek iradeye sahip olduklarını” vurguladı. Hakem camiasının soruşturma nedeniyle büyük bir travma yaşadığını dile getirerek, hakemlere destek olunması gerektiğini belirtti. Bazı kulüp yöneticilerinin yüz yüze “kuzu gibi”, kameralar karşısında ise sert konuştuğunu belirterek, buna karşılık vereceklerini ifade etti.





Galatasaraylı yöneticilerle yapılan görüşmede hakem kararlarına ilişkin şikâyetlerin gündeme geldiğini aktaran Hacıosmanoğlu, benzer pozisyonlarda farklı uygulamaların olduğunu ancak hakem hatalarının düzeltilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.





Ne olmuştu?

Genişletilen bahis soruşturmasında hakem, futbolcu ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 20’si tutuklanmış, aralarında Zorbay Küçük’ün de bulunduğu birçok kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.