TFF Başkanı Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.







Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuşan Özdemir, "Disiplin Kurulu mektubu 9 Haziran'da hazırlıyor ama 11 Haziran'da Vefa Küçük bana sözlerimi düzeltmem için bir mektup yolluyor. Bu nasıl bir iş?" diyerek tepkisini dile getirdi.





Özdemir, "Hem TFF'nin sitesinde hem adliyede hem de sportif olarak tescil edilmiş bir şampiyonluk var ortada. Hâlâ bana sorular yöneltiyorlar. Neyin tartışması bu anlamış değilim. Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin ipimi çekmesine izin vermem" dedi.





Ne olmuştu?





Özdemir'in bir röportajında 'Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?' sorusuna, “Birçok ülkede böyle olaylar oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon 2010-11 sezonudur. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık” cevabı kulübün tepkisini çekmişti.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkanvekili Semih Özsoy, Özdemir’i sert bir dille eleştirmiş, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise sözlerini düzeltmesi için TFF başkanına çağrıda bulunmuştu.





Fenerbahçe Disiplin Kurulu Başkanı Tayyar Başaran’ın Özdemir’e gönderdiği 9 Haziran 2020 tarihli yazıda, "Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz salı günü saat 16.00’da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 49. maddesinin 5. bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususu bilgilerinize rica ederim” ifadeleri iplerin kopmasına neden oldu.





Özdemir bunun üzerine dün Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gönderdiği cevapta, “09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliği edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım” diyerek tartışmalara noktayı koydu.



