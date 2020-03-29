Samanyolu Haber /Spor / TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu /29 Mart 2020 19:16

TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı tedbir olarak Süper Lig maçlarını ertelemeyerek, bir süre seyircisiz bir şekilde karşılaşmaların oynanması kararını veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Kayserili bir avukat, Nihat Özdemir hakkında “birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet vermek” iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Kayserili Avukat Seyit Halil Yüzgeç, Fatih Terim’in basın toplantısında uyarmasına rağmen TFF Başkanı Özdemir’in ligleri ertelemediğini belirtti ve “Futbol Federasyonu ligleri ertelemeyerek birçok futbolcumuzu, spor camiasındaki birçok insanı ve orada çalışan top toplayıcısı çocuklardan diğer insanlara kadar Fatih Terim’in de birebir ‘Benim çocuklarım’ dediği sporcu ve ailelerini tehlikeye atmıştır” dedi.

Avukat Yüzgeç “Bu süreçte bilinçli taksir olduğu kanaatindeyim. Zira sağlık bakanımızın, hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar çok nitelikli, korumaya dönük çalışmalara aykırı olacak şekilde ve Fatih Terim’in basın önünde kendisini uyarmasına rağmen bir, bir buçuk hafta maçları oynatmaya devam etmiştir. Çok sayıda oyuncuyu ölüm riski altına atmıştır” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak gibi önemli isimlerin koronavirüs olduğunu hatırlatan Yüzgeç, şöyle devam etti:

“Bu henüz bizim bildiğimiz süreçte meşhur, bildiğimiz isimler üzerinden yapılan değerlendirme. Fatih Terim’in de açıklamalarında ‘Bal ligindeki çocuklarımız ne olacak’ dediği gibi alttaki liglerde birçok insan hayati tehlikeye atılmıştır. Bununla ilgili olarak birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme yüzünden Başkan Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduk.”
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