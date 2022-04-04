Samanyolu Haber /Spor / TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti /04 Nisan 2022 14:31

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Tahkim Kurulu'nun, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerle ilgili kararını bozmasının ardından yaşanan kriz artarak devam ediyor.

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1 Haziran 2019’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Riva’daki TFF tesislerinde ekibiyle bir araya gelen Nihat Özdemir’in, istifa gerekçelerini açıkladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas başta olmak üzere birçok kulüp yöneticisiyle sorunlar yaşayan Nihat Özdemir, TFF başkanlık seçiminde “179” oy almasına rağmen ‘atama’ usulüyle göreve getirildiği iddia ediliyordu.

Özellikle MHK ve yayıncı kuruluşla yaşanan sorunlarda, Nihat Özdemir etkisiz kaldığı yönünde eleştirilerin hedefi oldu.

‘ŞAMPİYONLUK HAKLARINIZI BIRAKIN’ DEDİ…
20 kulüp başkanının istifa etmesi yönünde baskı kurduğu Nihat Özdemir’in, beIN Sports’un yayın ihalesi için yaptığı son teklifi kulüplere ilettiği ve ‘3 Büyükler’in şampiyonluk haklarını Anadolu takımlarına bırakmasını söylemesinin ardından anlaşmazlık ve tartışma çıktığı belirtildi.

Özdemir’in yerine, Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın vekaleten göreve gelmesi gündemde.

MEHMET BAYKAN İSTİFA ETMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
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