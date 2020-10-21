TFF Başkanı'ndan BeIN Sports açıklaması: Anlaşamadık

sol.org.tr'de yer alan habere göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık' dedi.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beIN Sports'a ihtarname gönderdik" diye konuştu.





Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports’un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır.





Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. İstediğimiz, UEFA’nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle oynamak istiyoruz.





Başakşehir ve Sivasspor’un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Bunun için Sağlık Bakanlığı’na talebimizi ilettik.





Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar. Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz."