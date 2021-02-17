Samanyolu Haber /Spor / TFF Başkanı'ndan ‘seyircili maç’ açıklaması /17 Şubat 2021 20:10

TFF Başkanı'ndan ‘seyircili maç’ açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir maçların seyircili oynatılıp oynatılamayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Nihat Özdemir, 1 Nisan'a kadar maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini söyledi. Özdemir sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı ile bir karar verileceğini duyurdu.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Son yaptığımız toplantıda şu sonuca vardık, 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Şimdi hedefimiz, kalan 17 haftayı da sağlıklı bir şekilde tamamlayarak 16 Mayıs'ta bütün liglerimizi bitirmek istiyoruz. Bundan dolayı tüm kulüp başkanlarıma, teknik direktörlerime ve sahada ter döken futbolcu kardeşlerime candan teşekkür ediyorum.

Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 51 puanla zirve yarışında. Bu durum en son 28 sene önce görüldü. Fakat şunu bunu şikayet ediyorlar. Bizim hedefimiz, kalan maçları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek.

TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler.

Hollanda eleme maçımızı Galatasaray stadında oynamak istedik. Maalesef, son maçta gördüğümüz gibi bu sahanın drenajı iyi değil. Çim iyiydi. Drenaj iyi olsaydı bu saha bu hale gelmezdi. Oynayalım mı, oynamayalım mı diye Şenol Güneş düşünüyor.

2021-2022 sezonunun yayın hakları da beIN SPORTS'ta olacak. 2022 yılından itibaren beş yıllık yeni ihale yapmamız gerekiyor. Bu yıl bitmeden ihaleyi sonlandırmamız lazım. Ben beIN Sports ile devam etmek isterim."
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