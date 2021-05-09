Samanyolu Haber /Spor / TFF, Beşiktaş - Antalyaspor Türkiye Kupası finalinin seyircili oynanacağını açıkladı /09 Mayıs 2021 22:43

TFF, Beşiktaş - Antalyaspor Türkiye Kupası finalinin seyircili oynanacağını açıkladı

TFF, Beşiktaş ve Antalyaspor'un 18 Mayıs'ta İzmir'de karşılaşacağı Türkiye Kupası finaline üçte bir oranında seyirci alınacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ve Fraport-TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline üçte bir oranında seyirci alınacağını duyurdu.

Federasyonun sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır."
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