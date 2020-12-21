TFF: Covid-19 nedeniyle sahaya çıkmayan takım mağlup sayılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin ikinci yarısında korona virüsü (Covid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.







TFF'den yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle statü ve talimatlarda değişikliğe gidildiği belirtildi.





Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A takım listesindeki oyuncu sayılarında değişikliğe gidileceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:





"A takım listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır."





'MİNİMUM 9 KİŞİ İLE SAHAYA ÇIKABİLECEKLER'





"Transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:





"Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler, Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır."