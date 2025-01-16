Samanyolu Haber /Spor / TFF’de Hacıosmanoğlu krizi! İstifalar peş peşe geldi /16 Ocak 2025 22:04

TFF’de Hacıosmanoğlu krizi! İstifalar peş peşe geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım görevlerinden istifa etti. Şahin ile Yıldırım'ın ardından TFF Yönetim Kurulu Asil Üyesi Bayram Akgül de görevi bıraktı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yaprak dökümü yaşandı. MHK üyeleri Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım ve TFF Yönetim Kurulu Asil Üyesi Bayram Akgül görevlerinden istifa etti.

MHK'DE 2 AYRILIK

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Şahin ve Yıldırım'ın istifasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulunun MHK'nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz."

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği de duyuruldu.

BAYRAM AKGÜL DE İSTİFA ETTİ

Gazeteci Fatih Doğan’ın haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüş ayrılığı yaşayan TFF Yönetim Kurulu Asil Üyesi Bayram Akgül görevinden istifa etti.

Haberin detayında eski Adanaspor Başkanı olan Akgül’ün bir süredir TFF toplantılarına katılmadığı ifade edildi.

AKGÜL’ÜN YERİNE ÇİLİNGİR GELDİ

TFF Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Akgül’ün yerine 5'inci yedek Fazlı Çilingir'in getirildiği yazıldı.
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