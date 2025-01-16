TFF’de Hacıosmanoğlu krizi! İstifalar peş peşe geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yaprak dökümü yaşandı. MHK üyeleri Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım ve TFF Yönetim Kurulu Asil Üyesi Bayram Akgül görevlerinden istifa etti.





Açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği de duyuruldu.





Haberin detayında eski Adanaspor Başkanı olan Akgül’ün bir süredir TFF toplantılarına katılmadığı ifade edildi.





TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Şahin ve Yıldırım'ın istifasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:"TFF Yönetim Kurulunun MHK'nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz."Gazeteci Fatih Doğan’ın haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüş ayrılığı yaşayan TFF Yönetim Kurulu Asil Üyesi Bayram Akgül görevinden istifa etti.TFF Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Akgül’ün yerine 5'inci yedek Fazlı Çilingir'in getirildiği yazıldı.