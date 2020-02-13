TFF’den Göztepe-Beşiktaş maçı için karar!

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 kulübün yaptığı itirazları değerlendirerek karar vardı. TFF; Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına hükmetti. Sonuçlar maçın bitiş düdüğünde olduğu gibi tescillendi. TFF’den yapılan açıklama şöyle;





“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı toplantıda;





1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü’nün,







2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü’nün,





3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü’nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.”