Samanyolu Haber /Spor / TFF’den Göztepe-Beşiktaş maçı için karar! /13 Şubat 2020 14:35

TFF’den Göztepe-Beşiktaş maçı için karar!

TFF; Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 3 kulübün yaptığı itirazları değerlendirerek karar vardı. TFF; Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına hükmetti. Sonuçlar maçın bitiş düdüğünde olduğu gibi tescillendi. TFF’den yapılan açıklama şöyle;

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü’nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü’nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü’nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.”
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