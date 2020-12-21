Samanyolu Haber /Spor / TFF’den Süper Lig’de hükmen mağlubiyet kararı… /21 Aralık 2020 17:26

TFF’den Süper Lig’de hükmen mağlubiyet kararı…

Süper Lig'in 2. yarısından itibaren 'hükmen yenilgi' kararı devreye giriyor. TFF Covid-19 salgını nedeniyle alınan bu kritik kararı kısa süre içerisinde açıklayacak.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Covid-19 salgını nedeniyle Süper Lig’de yeni uygulamaya konulacak karar için kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Uzun bir süredir konuşulan ve gündemden düşmeyen ‘hükmen mağlubiyet’ düzenlemesiyle ilgili karara varan TFF takımlardaki kalan oyuncu sayısını 9’a çekti.

Süper Lig’in 2’inci yarısından itibaren hükmen mağlubiyet kararı uygulanacak. Mevcut kurala göre; Covid-19 salgını nedeniyle bir futbol takımında pozitif vakaların çıkması nedeniyle takımda kalan oyuncu sayının 14’ün altına düşmesi sonucu maç erteleniyordu.

Ancak ikinci yarıdan itibaren A takım listesindeki oyuncu sayısının 9’un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak. Covid-19 protokollerinde yeni düzenlemeye giden TFF takvimin sıkışması endişesiyle ‘hükmet mağlubiyet’ uygulamasını devreye sokacak.

Yeni kural sonrası kulüplerin zor durumda bırakılmayacağı ve altyapıdan genç isimlerin kadroya dahil edilmesi için esneklik sağlanacağı belirtiliyor.

Federasyonun kısa süre içerisinde konuyla ilgili geniş bir açıklama yapması ve kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
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