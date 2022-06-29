TFF’den yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon liglerde uygulanacak kurallarda bir takım değişikliklere gitti. ‘Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda yapılan değişiklikle, sezon boyunca takımlarının maçlarının yüzde 10'unda oynamayan 23 yaş üstü futbolculara fesih hakkı tanındı. TFF internet sitesinde yayınlanan statünün “Futbolcunun Fesih Hakkı” başlıklı 28. Madde'nin 5. fıkrasında şu ifadeler kullanıldı:





“23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların yüzde 10'undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir.”





EN AZ 4 MAÇ

Süper Lig'deki 19 takım yeni sezonda 36 maç oynayacak. Bu takımlar en az birer tane de Türkiye Kupası maçına çıkacak. Bu da takımların minimum 37 karşılaşma oynayacağı anlamı taşıyor. Yeni kuralla, sezon boyunca dört maçta forma şansı bulamayan 23 yaş üzeri futbolcular, isterlerse kontratlarını bedelsiz olarak sonlandırabilecek.





VİZESİ YAPILMAMIŞ VEYA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞ YABANCILAR ’14’ KONTENJANDA SAYILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, vizesi yapılmamış oyuncuların da yabancı kontenjanında bulunacağına hükmetti. Kadro dışı kalan ve A takım listesinde olmayan yabancılar da kontenjanda kabul edilecek. Yabancı konusuna açıklık getiren TFF, geçen sezondan farklı olarak, artık vizesi yapılmamış olsa bile yabancı uyruklu oyunculardan en fazla 14’ünün tescil edileceğini duyurdu. Süper Lig’de kulüpler, 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu tutuldu.









Buna ilaveten kulüpler 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları ve U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu daha tescil edebilecek.