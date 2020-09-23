Samanyolu Haber /Spor / TFF ertelendiğini açıkladı /23 Eylül 2020 20:46

TFF ertelendiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) amatör lig maçlarının koronavirüs nedeniyle Ekim ayı sonuna kadar oynanmayacağını açıkladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'deki tüm amatör lig müsabakalarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekim ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez önderliğinde yapılan toplantıda, Türkiye'deki tüm amatör liglerin pandemi nedeniyle ekim ayının sonuna kadar ertelendiği açıklandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren başta devletimiz olmak üzere Bilim ve Sağlık kurullarımızın önerileri doğrultusunda tüm ligler iptal edilmiş olup sonrasında profesyonel liglerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde seyircisiz olarak oynatılmasına yine devletimiz ve ilgili kurulların önerileri doğrultusunda müsaade edilmiştir.

Gelinen noktada ülke genelinde pandeminin yükseliş göstermesinden dolayı devletimizin yetkili organlarının kararları neticesinde tedbirler artırılmış ve yeni önlemler alınması hususunda milletimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluşturacak tüm etkinliklerin düzenlenmemesi tavsiyesinde bulunulmuştur.

TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda özellikle amatör lig karşılaşmalarının ve yaş grubu karşılaşmalarının yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur.

TFF yönetimi olarak söz konusu amatör maçların oynanması ile ilgili 1 ay sonra (ekim ayı sonunda) tekrar değerlendirme yapılmasına bu süre içerisinde Pandemi sürecinin takip edilerek ilgili kurumlar ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre program ve statülerin açıklanmasına karar verilmiştir."
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