Samanyolu Haber /Spor / TFF, hakemler hakkında açıklama yaptı /18 Ekim 2021 22:33

TFF, hakemler hakkında açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu hakemler hakkında açıklamalarda bulundu. TFF, kulüpleri sağduyulu davranmaya davet etti.Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden hakemler hakkında açıklama yaptı.

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TFF; Türk hakemlerin son yıllarda uluslararası alanda maksimum hakem ve maksimum maç alarak ispat ettiğini, kulüplerin daha sağduyulu hareket etmelerini ve hakemlerin saygınlığının korunmasını istedi.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun en önemli unsurlarından birisi olan hakemlerimizle ilgili, sezon başından itibaren futbol ailesi tarafından yapılan değerlendirmeleri ve özellikle de yöneticilerimiz nezdinde kamuoyu ile paylaşılan eleştirileri dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Federasyonumuz da, hakemlerimizin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkânlarını seferber etmekte, onların başarısı için çaba göstermektedir. 

Bu kapsamda bir süre önce, TFF ile Kulüpler Birliği arasında, Türk hakemliğini koruyacak ve katkı yapacak ortak çalışmaları belirlemek üzere hazırlıklarına devam etmektedir. 

Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kurumları korumak herkesin görevidir ve eleştirirken dikkatli olunmalıdır. 

Kaldı ki, Türk hakemliği değerini, özellikle son yıllarda uluslararası alanda, FIFA ve UEFA nezdinde maksimum sayıda hakemle maksimum sayıda maç alarak ispat etmiş ve Avrupa’da belli bir yer edinmiştir.  

Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır. 

Şu bilinmelidir ki, hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir.  

Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir. 

Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

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