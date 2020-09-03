Samanyolu Haber /Spor / TFF: Maçlar seyircisiz oynanacak /03 Eylül 2020 15:44

TFF: Maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında sezonun ilk yarısında maçlara seyirci alınmamasına karar verildiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayacak yeni futbol sezonuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Federasyon, Bilim Kurulu'nun görüşünü dikkate alarak sezonun ilk yarısında maçlara seyirci alınmamasına karar verdiklerini duyurdu.

Federasyonun açıklaması şöyle:

"Yönetim kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.


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