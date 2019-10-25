Samanyolu Haber /Spor / TFF'den o isme soruşturma /25 Ekim 2019 19:11

TFF'den o isme soruşturma

Soyunma odasında futbolcularına küfür ederek onları tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt hakkında soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oyuncularını devre arasında 3-1 geride oldukları için tokatlayan ve bu da kameralar tarafından açığa çıkan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine teknik direktör Kurt hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.  

Açıklamada "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır. Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır. Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi. Halit Kurt kendini ''Dayak cennetten çıkmadır'' diyerek kendini savunmuştu.

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