Samanyolu Haber /Spor / TFF Sağlık Kurulu'ndan seyirci açıklaması /28 Temmuz 2021 19:59

TFF Sağlık Kurulu'ndan seyirci açıklaması

TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmeler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi.

SHABER3.COM

TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi. Buna göre seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar belli oldu.

Buna göre seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar aşağıdaki gibi:

Süper Lig ve TFF 1. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig’in ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.

2. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler.* 

3. Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.

4. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.** 

5. Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.

* Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.

** Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.
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