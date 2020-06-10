TFF şike tartışmasının faturasını Ali Koç'a kesti

Ekonomist Dergi'sinin Instagram yayınında “2010-11 sezonundan bu yana dokuz yıldır Türkiye’de şike olayına rastlanmamıştır” dediği için Fenerbahçe camiasından tepki alan Özdemir, kendisinden açıklama bekleyen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e mektup yollamıştı.







Özdemir, yanlış anlaşıldığını söylese de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u disiplin kuruluna sevk etti.





Fanatik'in haberine göre, TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:





"Hukuk Müşavirliği'nce 10.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.





FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,





FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,





FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."





Nihat Özdemir'in şike açıklaması sonrası Fenerbahçe Kulübü "Yazıklar Olsun Nihat Özdemir" açıklaması ile tepkisini açıktan dile getirmişti.





Fenerbahçe'den "Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!" başlığı ile yapılan ilk açıklamada şu ağır ifadeler kullanılmıştı:





"Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00





TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.





Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV'de gerekli açıklamaları yapacaklardır.





Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."





Nihat Özdemir ise Vefa Küçük'e yazdığı mektupta şunları dile getirmişti:





“Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.





Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim kş; bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım hizmetlere haksızlık olur.





Şahsımla ilgili içten açıklamarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum.





Saygılarımla”