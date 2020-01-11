Samanyolu Haber /Spor / TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ret /11 Ocak 2020 14:25

TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin “Takım Harcama Limiti” ile ilgili olarak faiz oranına yaptıkları itiraz için karar verdi. Kurul, iki kulübün itirazlarını karara bağlayarak, ret verdi.

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TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına” ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine” ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu”
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