TFF’ye kupa maçları için ‘şifreli olsun’ talebi

Vakıftan, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen yazıda Ziraat Türkiye Kupası maçlarının şifresiz kanalda yayınlanması zorunluluğunun önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılması talep edildi.







Kulüpler Birliği'nin bu talebi sosyal medyada tepki çekti.





Vakfın TFF'ye ilettiği talep metni şu şekilde:





“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na,





"Önümüzdeki sezonlardan itibaren Türkiye Kupası'nın açık kanaldan yayınlanma zorunluluğun kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılması talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.





Saygılarımızla."