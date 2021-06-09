Samanyolu Haber /Spor / TFF’ye kupa maçları için ‘şifreli olsun’ talebi /09 Haziran 2021 19:00

TFF’ye kupa maçları için ‘şifreli olsun’ talebi

Kulüpler Birliği Vakfı, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının şifresiz kanalda yayınlanması zorunluluğunun önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılmasını istedi.

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Vakıftan, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen yazıda Ziraat Türkiye Kupası maçlarının şifresiz kanalda yayınlanması zorunluluğunun önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılması talep edildi.

Kulüpler Birliği'nin bu talebi sosyal medyada tepki çekti.

Vakfın TFF'ye ilettiği talep metni şu şekilde: 

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na,

"Önümüzdeki sezonlardan itibaren Türkiye Kupası'nın açık kanaldan yayınlanma zorunluluğun kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılması talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz. 

Saygılarımızla."
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