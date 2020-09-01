TFF'de büyük yağma

Ancak buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nda israfın inanılmaz boyutlara ulaştığı belirtiliyor. TFF harcamalarının Saray gibi rekor seviyelerde olduğunu ilk olarak Fatih Altaylı dile getirdi.





Altaylı'nın açıklamalarına dikkat çeken Habertürk yazarı Serdar Ali Çeliker, sadece büro giderlerinin 126 milyon lira olduğuna vurgu yapıyor. Çeliker, bunun maaş giderleri olmadığını kaydederek, "Artık dolar sarma - TL çorba - euro ızgara falan yapıp doğrudan yediler herhalde" göndermesi yapıyor.





Yine büro giderinin dışında taşıt, araç tahsis gideri de 9 milyon 752 bin lira gibi astronomik bir rakam. TFF'deki personel giderlerinin toplamı ise 163 milyon lira civarında. Bu rakam, 2020'nin başında ağustos sonuna kadarki maliyeti gösteriyor.





TFF'nin gelirleri ise kelimenin tam anlamıyla zarar bilançosunu ortaya koyuyor.Nike'la yaptıkları sözleşme, 51 milyon TL gelirden 37 milyon TL'ye düşmüş. Yine bir başka özel sektör şirketinden sponsorluk geliri olarak 22 milyon TL'den 12 milyon TL'ye düşmüş.





Hemen hemen yüzde 50'ye yakın kayıp söz konusu...





Fatih Altaylı, gelinen tabloda TFF Başkanı Nihat Özdemir'i suçlayarak, "Bugün Türkiye'nin mali açıdan en zor durumdaki kulübü Fenerbahçe... Fenerbahçe bu hale gelirken ikinci başkan görevinde bulunan kişi, bugün Federasyon Başkanı! Nihat Özdemir. Ne bekliyorsun? Fenerbahçe'yi batırdı, geldi Futbol Federasyonu vasıtasıyla Türk futbolunu da batırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" yorumunu yapıyor.





Nihat Özdemir, 17-25 Aralık sürecinde sızdırılan tapelerde ismi geçenlerden.





Öyle ki o dönem AKP'ye ve Erdoğan'a muhalif olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sabah ve ATV'nin satışında 100 milyon dolar verdiğini söyleyen iÖzdemir'i anmadan, "Bir iş adamının bir istek üzerine Başbakan'a 100 milyon dolar verecek kadar parası varsa, bu parayı nereden kazandığını sormak lazım. 100 milyon doları Şabanözün'e getirmiş olsanız, Şabanözü'nün bütün sorunları çözülür" demişti.





TFF'nin diğer gider kalemlerinden dikkat çekenler şöyle:





A Takım sürekli personel giderleri: 55 milyon 427 bin 257 TL





Eğitim sürekli personel gideri: 13 milyon 584 bin 963 TL





Milli Takım organizasyon gideri: 35 milyon 561 bin TL





VAR masrafları: 18 milyon 158 bin TL.





Serdar Ali Çeliker'e göre bu aşırı bütçe sapmasının üç sonucu oldu:





1- Bugüne kadar "Çok büyük rakamlarla dönen bir yapı. Burayı işadamları yönetsin" anlayışı bitmiştir.





2- TFF, kulüplere "Limit aşmayın" diyor; kendisi kendi harcama limitlerini çoktan aşmış.





3- Bu duruma rağmen gidip bu TFF'yi ibra eden kulüplerin neden batık olduğunu artık kimse sormasın. El kaldır el indir ile buraya gelindi. Şimdi el kaldırıp ibra ettiler, kimse bu TFF'den şikayetçi olmasın artık.