Samanyolu Haber /Gündem / TFF'de deprem! Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan temsilci istifa etti /15 Aralık 2021 17:54

TFF'de deprem! Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan temsilci istifa etti

Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti

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450 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay, görevinden istifa etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur" denildi.

Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.
Ne olmuştu?
Trabzon merkezli yürütülen 450 milyon liralık kripto para operasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.
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