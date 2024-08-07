Samanyolu Haber /Gündem / TFF'de şok! 4 Yargıtay üyesi istifa etti! /07 Ağustos 2024 23:04

TFF'de şok! 4 Yargıtay üyesi istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim organlarında görevli 4 Yargıtay üyesi görevlerinden istifa etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu'ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylerken, bu açıklama sonrası TFF Etik Kurulu'nda istifalar art arda geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu yönetim organlarında görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu da istifa eden isimler arasında yer aldı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'a verdiği röportajda, "Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum 2 sefer telefonda konuştum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili.

Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız 'Katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi.

Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller, bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedi. 10'da başladı, akşam 7'de bitti.

Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futboluna liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil." ifadelerini kullanmıştı.
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