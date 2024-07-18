TFF'de yeni dönem başkanı seçiliyor! Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu?

12:17 - TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yeterli çoğunluk sağlandı. 161 delegenin gerekli olduğu seçime, 261 delege katıldı.









TFF Olağan Mali Genel Kurulu’nun da yapılacağı toplantı Ankara’daki JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başladı. Bugünkü toplantı için salt çoğunluk olan 161 delege aranacak. Toplantı önceki açıklamalarda bulunan başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Türk futboluna barışı getirmeye aday olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:





"Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu. Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz. Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim.''





Büyükekşi başkanlığındaki 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetleri de ibraya sunulacak. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027’ye kadar görev yapacak.





Sözcü'de yer alan habere göre Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Geride kalan sezon devam ederken kulüplerden gelen baskıyla olağanüstü genel kurul kararı alan mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni başkan olmak için yarışıyor.12:30 - Divan Başkanı Mehmet Baykan: "Başkan adaylarının, adaylık imzalarının içerisinde mükerrer imza varsa bunların tespiti, sayımı ve kontroller için yarım saat genel kurula ara verilmiştir."12:25 - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu: "Bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Bugün özelinde değil ama imza toplama sürecinde ne yazık ki siyasetçi olsun, devlet olsun kulüplere tenkillerde bulunmuştur. Dolayısıyla bu bir seçim değil, 'seçin'dir. Biz kimseyi desteklemiyoruz. Boş oy kullanacağız."12:05 - TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.11:50 - Mehmet Baykan, 146 oy ile TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi.11:40 - Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti. Oylama yeniden yapıldı, el kaldıranlar tek tek sayılıyor.11:46 - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Divan Başkanı seçimine yapılan itirazlar sonrasında "Arkadaşlar böyle olmaz, daha şimdiden başladınız baskıya" şeklinde tepki gösterdi."Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum."TFF’nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3’te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.