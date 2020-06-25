Samanyolu Haber /Spor / TFF'den 2. ve 3. lig ile ilgili yeni karar... /25 Haziran 2020 21:53

TFF'den 2. ve 3. lig ile ilgili yeni karar...

Koronavirüs ile ilgili futbola verilen ara sona ererken 2. ve 3. lig ise henüz başlamadı. TFF'den de alt liglerle ilgili bir açıklama geldi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü ligde maçların 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda yönetim kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz'dan itibaren oynatılması kararını vermiştir."
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