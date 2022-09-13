Samanyolu Haber /Spor / TFF'den 3 Süper Lig ekibiyle ilgili yeni karar /13 Eylül 2022 21:50

TFF'den 3 Süper Lig ekibiyle ilgili yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği yönetiminin üç Süper Lig takımını PFDK'ya sevk ettiği aktarıldı.

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Alanyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü için Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği yönetimi tarafından yeni bir karar alındığı belirtildi.

Cumhuryet'te yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Alanyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 10/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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