Samanyolu Haber /Spor / TFF'den Fenerbahçelileri sevindiren haber /23 Ocak 2020 19:40

TFF'den Fenerbahçelileri sevindiren haber

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itirazı karara bağladı.

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 Fenerbahçe’nin itirazının kısmen kabul edildiği belirtilen kararda, harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesini kararlaştırdı. Oy birliğiyle alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL’lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.”

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