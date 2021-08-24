Samanyolu Haber /Spor / TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile ilgili yeni karar /24 Ağustos 2021 21:45

TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile ilgili yeni karar

Atakaş Hatayspor maçındaki talimatlara 'aykırı hareketi' ve resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalardaki hakaretleri gerekçesiyle Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Atakaş Hatayspor maçındaki talimatlara 'aykırı hareketi' ve resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalardaki hakaretleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.
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