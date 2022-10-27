TFF'den Galatasaray'a ceza bombardımanı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yönetiminin Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’ya çeşitli cezalar verdiği belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF’nin açıklamasında, Erden Timur’un, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı yazıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a çeşitli sebeplerle 52 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın ise iki maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.