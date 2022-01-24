Samanyolu Haber /Spor / TFF'den iki maçın daha ertelendiği bilgisi geldi /24 Ocak 2022 19:45

TFF'den iki maçın daha ertelendiği bilgisi geldi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle futbol maçları iptal edilmeye devam ediyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek."
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