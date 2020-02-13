TFF'den Sörloth'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararları açıkladı. Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında rakibiyle girdiği pozisyondan sonra kırmızı kartla oyundan atılan Alexander Sörloth’a iki maç ceza verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada “TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH’un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi. Norveçli golcü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Erzurumspor’a ve Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.





PFDK, aynı maçta Gençlerbirliği kulübüne takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin lira, Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy’a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 50 bin lira, Galatasaray’a ise yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin lira para cezası verdi.