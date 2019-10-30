Samanyolu Haber /Spor / TFF'den yabancı futbolcu sayısına sınırlama projesi /30 Ekim 2019 22:47

TFF'den yabancı futbolcu sayısına sınırlama projesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı futbolcu sayısına sınırlama getirilmesi konusuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz" dedi.

Özdemir, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Özdemir, burada kendisine gelen bir soruya Süper Lig'de uygulanan kulüplerin 28 kişilik kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkının değiştirileceğini söylerken, "Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Süper Lig'deki 18 kulüpten 8'inin borçlarını yapılandırmaya ihtiyacı vardı. 5'i yaptı yollarına devam ediyor, kaldı 3 kulübümüz, şu an görüşmeleri devam ediyor. En kısa zamanda bunların yapılandırılmasını bekliyoruz. Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Yayıncı kuruluş önceki rakamı ödemeyeceğini beyan etti. Pazarlıklar sonucu önce 450 milyon dolara düşürmüştük. Bu sene 412 milyon dolara düşürdük. Çünkü futbol markamızın değerini bir türlü artıramıyoruz. Artırırsak yayın gelirimiz 750 milyon dolara çıkabilir."
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