Samanyolu Haber /Spor / TFF'den 'yabancı kuralına' düzenleme /08 Temmuz 2020 19:08

TFF'den 'yabancı kuralına' düzenleme

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar aldı. Yeni sezonun başlangıç tarihi olarak 11 Eylül 2020 belirlendi. Yeni sezonda takımların kadrolarında 14 yabancı bulundurup 8'ini sahaya sürebileceği, gelecek sezon ise bu sayının toplam 12 yabancı ve sahada 7'ye düştüğü kararlaştırıldı.

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TFF’nin Riva’da yapılan yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Pandemi süreci nedeniyle sezonun temmuz sonunda bitecek olmasıyla 2020-2021 sezonunun ne zaman başlayacağı tartışılıyordu.Federasyon, yeni sezonun 11 Eylül 2020’de başlayacağının kararını aldı. 

Yabancı kuralıyla ilglii de flaş bir karar çıktı. 2020-21 sezonu için takımlar 14 yabancı futbolcu transfer edebilecek. İlk 11’deki maksimum yabancı sayısı 8 olarak belirlendi. Bir sonraki sezon takımlar, 12 yabancının 7’sine sahada yer verebilecek. Toplantıda merakla beklenen TFF 2. Lig kararı da çıktı. 

TFF 2. Lig’de Kırmızı ve Beyaz Grubu’nun birincileri Samsunspor ile Bandırmaspor TFF 1. Lig’e yükseldi.Serik Belediye, Kocaeli ve Karacabey Belediye ise 2. Lig’e çıktı. Her iki ligin İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıradaki takımları play-off maçları oynayacak. 

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