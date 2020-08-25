TFF'den yeni sezonda maçları seyircili oynatacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda bu kararı aldı.Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve locaların kullanımı da serbest bırakılacak.





Karara göre, stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınarak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.TFF, müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detayların daha sonra ilan edileceğini kaydetti.