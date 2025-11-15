TFF'nin, bahis skandalına karışan personelleri varmış!





"TFF BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAYACAK"

Türkiye'yi sallayan bahis skandalıyla ilgili hakem ve futbolcu isimleri açıklanırken, gazeteci Cemal Ersen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gizlediklerini açıkladı ve önemli sorular sordu.Ersen'in Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:- Temiz eller operasyonu başlatan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na sormak istiyorum: Bahis hesabı olduğu belirlenen ve “istifa ettirilen” 40’tan fazla TFF maç temsilcisini neden ifşa edemiyorsunuz? Kim bunlar? Ayrıcalıkları ne? Siz yanıt veremezsiniz ben söyleyeyim; çünkü çoğu devletin önemli kurumlarında görev yapan hatırı sayılır üst düzey bürokrat. Sicilleri bozulsun istemediniz. İyi de, bu mu adaletiniz?- Bırakın sicili, yargılama sürece bitmeden kamuoyu nezdinde infaz ettiğiniz hakemlere ve ailelerine ne olacak? Hani her olayda tarafsız, şeffaf ve adaletli davranacaktınız? O zaman; bahis skandalına karışanların hepsini niçin önceden uyarıp “Ya hemen bırakın, ya da isimlerinizi açıklarım” demediniz? Eğer suç ise, bahis yapan hakemle kupon dolduran TFF temsilcisi arasındaki fark nedir?Atilla Türker büyük skandalı açıkladı: Bahis sitesine üye olmalarını TFF istemişAtilla Türker büyük skandalı açıkladı: Bahis sitesine üye olmalarını TFF istemiş- Başka bir konu başlığı daha; bahisten PFDK’ya sevk edilen futbolcuların tamamına yakını alt sınırdan ve takdiri indirim yapılarak “45’er gün ceza” aldı. Sonra “püripak” olarak yeşil sahalara dönecekler. Ama aynı durumdaki hakemin futbol yaşamı bitecek. Çünkü arkalarında “dayıları”, “siyaseten abileri” ve “lobileri” yok!- Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Soruşturmalar hakkaniyetle yürütülmez ve liyakat unutulursa, olay farklı bir boyuta taşınacak ve TFF bu yükün altından kalkamayacaktır.- Son olarak sayın Hacıosmanoğlu’na soruyorum; TFF bünyesinde bahis hesabı olan personeliniz veya yönetim kurulu üyeniz var mı?- Halen milli takım kadrosunda yer alan lejyoner bir futbolcunun yaşadığı ülkede bahis ile ilişkilendirildiği iddialarını da araştırdınız mı?- Aman dikkat; kaş yapayım derken göz çıkarmayın.