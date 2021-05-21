Samanyolu Haber /Gündem / TGC, Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı /21 Mayıs 2021 14:58

TGC, Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı.

SHABER3.COM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı bir açıklamayla Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardığını duyurdu. 

TGC Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararında şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 20 Mayıs 2021 günü yaptığı toplantıda 3959  sicil numaralı üyesi Hadi Özışık ile ilgili şikayetleri de değerlendirmiştir. Hadi Özışık’ın  suç örgütü  lideri  Sedat Peker ile olan ilişkisini ortaya koyan video kayıtları ve açıklamaları  TGC üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmış çok sayıda şikayet Cemiyete iletilmiştir. Değerlendirme sonucunda Hadi Özışık’ın şikayete konu olan davranışlarının kamuoyunda görüntülü ve yazılı olarak somut bir biçimde alenileştiği görülmüştür.

Hadi Özışık’ın suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan ilişkileri, davranışları, açıklamaları,  TGC Tüzüğü’nün Üyelikten Çıkarmayı düzenleyen 11. Maddesi’nin  g bendi  kapsamında değerlendirilmiştir. Üyemiz Hadi Özışık’ın  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ Tüzüğü’nde belirtilen kuruluş amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bunların sonucunda Tüzüğün 11. Maddesinin g bendi ile Yönetim Kurulu’nun görev yetkilerini düzenleyen 21. Maddesinin g bendine dayanılarak Hadi Özışık’ın oy birliği ile üyelikten çıkarılmasına karar verilmiştir. Hadi Özışık’a üyelikten çıkarılma kararına karşı Tüzük gereği genel kurulda itiraz hakkı olduğu bildirilmiştir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TGC, Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı Sonraki Haber >>

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:51