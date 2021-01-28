Samanyolu Haber /Dünya / Thaçi ve diğer UÇK'lıların tahliye talebi reddedildi /28 Ocak 2021 09:44

Thaçi ve diğer UÇK'lıların tahliye talebi reddedildi

Kosova Eski Cumhurbaşkanı Thaçi'nin cinayet, insan kaçırma, savaş suçları, işkence ve başka pek çok suçtan yargılandığı mahkemede gözaltından salınması için yapılan başvuru reddedildi.

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Lahey'deki Kosova Uzman Odaları görevli duruşma hakimi, Kosova eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanmayı bekleyen diğer üç eş sanığın tahliye taleplerini reddetti.

Eski Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) militanlarının savaş zamanı ve savaş sonrası suçları için yargılamak üzere kurulan Kosova Uzman Odaları'nden bir yargıç, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Yakup Krasniki'nin tutuklu yargılanması gerektiğine karar verdi.

Karar 22 Ocak'ta alındı ??ancak bugün kamuoyuna açıklandı.

UÇK'nın savaş zamanı siyasi yöneticisi Thaçi, Kosova Cumhurbaşkanı olarak istifa ettiği ve mahkemeye teslim olduğu 5 Kasım'dan beri gözaltında tutuluyor.

Thaçi’nin avukat ekibi, Kosova Uzman Odaları'nun kurulmasındaki rolü ve yetkililerle yaptığı işbirliği de dahil olmak üzere son 22 yıldaki davranışları nedeniyle serbest bırakılmayı hak edildiğini savundu.

Ancak duruşma öncesi yargıç Nicolas Guillou, serbest bırakılması halinde Thaçi'nin "kaçma, yargılamanın ilerlemesini engelleme" ve başka suçlar işleme riski olduğu sonucuna vardı.

Yargıç, "Bay Thaçi'nin UÇK'ya muhalif olarak algılanan kişileri korkutmak veya onlara zarar vermek için başkalarını kışkırtabileceği, yardım edebileceği veya başka bir şekilde iştirak edebileceğini" söyledi.

Thaçi ve diğer üç UÇK'lı yasadışı gözaltı, işkence, cinayet, organ hasadı, zorla kaybetme ve zulüm de dahil olmak üzere bir dizi savaş suçu ve insanlığa karşı suçla suçlanıyor.


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