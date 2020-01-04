Samanyolu Haber /Gündem / The Economist basın raporunu açıkladı /04 Ocak 2020 16:31

The Economist basın raporunu açıkladı

İngiltere merkezli ekonomi dergisi The Economist’in hazırladığı basın raporunda, Türkiye tutuklu gazeteci sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

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The Economist, 1 Aralık 2019 itibariyle cezaevlerinde en çok gazeteci bulunan ilk on ülkeyi sıraladı. Türkiye listede Çin’in arkasından cezaevlerinde en çok gazeteci bulunduran ikinci ülke oldu.  

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verileriyle hazırlanan tabloda, Türkiye’de birinci sıradaki Çin’den sadece bir kişi daha az tutuklu gazeteci bulunduğu belirtildi. 

Verilere göre, dünyanın en büyük ikinci gazeteci hapishanesi olan Türkiye’de, 47 gazeteci tutuklu bulunuyor. Üçüncü sıradaki Mısır’da ise 26 gazeteci tutuklu bulunuyor. Türkiye, Suudi Arabistan (26), Rusya (7) ve İran (11) gibi ülkelerden daha fazla gazeteci cezaevinde bulunuyor.

The Economist’in verilerinden farklı olarak Türkiye’deki basın meslek örgütlerinin rakamları, daha çok gazetecinin cezaevinde bulunduğunu belgeliyor.  Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin 2019 rakamlarına göre, şu an en az 130 gazeteci ve basın emekçisi tutuklu bulunuyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) göre ise tutuklu gazeteci sayısı 108.
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